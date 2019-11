publicidade

Não deu para o Zequinha na Copa Verardi. Na decisão, disputada neste sábado, o time da zona Norte de Porto Alegre até venceu o Pelotas por 1 a 0, mas como o time pelotense fez 2 a 0 no jogo de ida, acabou ficando com o título do torneio. O único gol da partida de hoje foi marcado por Fabio Rampi.