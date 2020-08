São Paulo esfria interesse em troca de Everton por Luciano, do Grêmio

publicidade

O São Paulo recuou nas últimas horas na negociação para enviar ao Grêmio o atacante Everton e receber em troca Luciano. Após as partes terem encaminhado um acordo e praticamente definirem a parte financeira, o clube do Morumbi preferiu adotar a cautela e vai aguardar mais uns dias para decidir se fecha ou não a transferência.

Atualmente no Grêmio, Luciano interessou ao São Paulo em outras ocasiões. Pesa a favor para a troca o fato de Everton não ser muito utilizado pelo técnico Fernando Diniz e de ter um salário alto. O recuo são-paulino veio após conversas do presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, com diretores e membros da gestão. O entendimento foi que é melhor não ter pressa.

A notícia sobre a possível troca causou repercussão negativa entre a torcida, principalmente por causa da Copa Libertadores. Luciano já defendeu o Grêmio pela competição e por causa do regulamento, não poderia defender outra equipe. No caso de Everton, não existiria esse problema porque o atacante não foi incluído pelo São Paulo na lista de inscritos para a fase de grupos.

Na noite desta quarta, o Grêmio enfrentou o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e não relacionou o atacante Luciano para o confronto.