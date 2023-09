Santos anuncia demissão do técnico Diego Aguirre após cinco jogos no comando da equipe

publicidade

O Santos anunciou na tarde desta sexta-feira a demissão de Diego Aguirre. Nessa quinta-feira, o Santos perdeu para o Cruzeiro por 3 a 0. A demissão já era esperada diante dos maus resultados da equipe sob comando do técnico uruguaio. Aguirre comandou a Peixe em apenas cinco partidas, tendo perdido quatro delas e vencido apenas uma, contra o Grêmio, por 2 a 1. A equipe está em 17º lugar com 21 pontos.

"Por decisão do Comitê de Gestão e da coordenadoria de futebol, o técnico Diego Aguirre não comanda mais o time profissional do Santos Futebol Clube. O treinador foi comunicado da decisão pelo coordenador técnico Alexandre Gallo, na tarde desta sexta-feira (15)", diz a nota publicada nas redes sociais do clube.

— Santos FC (@SantosFC) September 15, 2023

Também deixam os cargos os auxiliares-técnicos, Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, e os preparadores físicos Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares. Na segunda-feira (18), o Santos enfrenta o Bahia, em Salvador. Marcelo Fernandes comanda o time interinamente. Após o jogo contra o Cruzeiro, Aguirre reconheceu que suas ideias não estão surtindo efeito, mas descatou a possibilidade de entregar o cargo.

