Diniz acha que Brasil não jogou mal e lamenta chances desperdiçadas

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, acha que o Brasil não jogou mal no empate em 1 a 1 com a Venezuela, na noite desta quinta-feira, na Arena Pantanal, mas lamentou as oportunidades desperdiçadas pela equipe. “A gente criou chances para fazer o segundo, terceiro, quarto. E a gente não fez”, pontuou ele após a partida em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Diniz também disse que o time ficou mais espaçado no segundo tempo, devido ao calor e e acha que o gol da Venezuela saiu de uma falha pontual. “E a gente cedeu contra-ataques que não deveria. No gol da Venezuela, principalmente, a gente falhou no que não deveria. Poderia ter ajustado a marcação e não oferecer a chance de o jogador finalizar.”

O treinador ainda rechaçou a ideia de que as trocas que fez durante a partida tenham feito o Brasil ceder o empate. Segundo o treinador, a equipe sentiu com a alta temperatura em Cuiabá e com o gramado não tão regular. “O time estava sentindo o calor e esses jogadores treinaram muito bem e como havia uma parada só resolvi fazer essas 3 alterações”, comentou ele referindo-se as entradas de André, Gerson e Matheus Cunha no lugar de Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr.

Com o resultado, o Brasil soma sete pontos e está em segundo lugar nas Eliminatórias. O 1º colocado é a Argentina com 10 pontos. O escrete canarinho joga na próxima terça-feira, contra o Uruguai em Montevidéu. Sobre o jogo, Diniz diz que espera um time da casa agressivo mas que isso só se saberá quando a bola rolar. “Não dá para ficar fazendo previsão. A gente tem que estar preparado para todos os cenários. Existe uma tendência de que o Uruguai, até pela maneira com a qual o seu treinador gosta que o time jogue, de ser mais agressivo e marque mais adiantado. Tente propor mais o jogo. É uma previsão, mas a gente não sabe o que vai acontecer no jogo".

