Governadores dos estados que serão sedes da Copa América pedem respeito aos protocolos

Depois de confirmadas as cidades-sede da Copa América 2021, na última terça-feira, os governadores das capitais envolvidas revelaram uma série de exigências para receber a competição de seleções sul-americanas. O respeito aos protocolos sanitários contra a Covid-19, similares aos já utilizados nas Série A e B do Brasileirão, foi o pedido mais comum entre os políticos.

O governo federal e a Conmebol garantiram que a competição de dez seleções será disputada sem a presença de torcedores. O presidente Jair Bolsonaro atentou que os jogos de futebol estão em curso no país e, mais tarde, o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, confirmou que protocolos sanitários rígidos serão alinhados com as autoridades.

“Realizaremos os jogos nessas cidades com toda a segurança possível, sem a presença do público, com protocolos sanitários rígidos e alinhados com as autoridades de saúde”, disse Dominguez.

A competição começará em 13 deste mês e irá até 10 de julho. A tendência é que o Mané Garrincha, em Brasília, e o Maracanã, no Rio, recebam respectivamente a abertura e a final da competição mais antiga de seleções. A tabela oficial do torneio ainda não foi anunciada.

Veja a seguir a repercussão com os governadores das cidades envolvidas na competição:

Brasília

A capital federal, cotada para receber a partida de abertura, no estádio Mané Garrincha, sempre esteve nos planos do governo federal e da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O governador Ibaneis Rocha disse que entrou em contato com a CBF para se certificar se haveria ou não a presença de público.

“Aguardamos a CBF nos mostrar o plano para a realização desses jogos. Pedimos para que as medidas sanitárias sejam respeitadas”, afirmou o governador, em evento de entrega de moradias populares.

Cuiabá

Estado da Arena Pantanal, construída para a Copa 2014 e que agora recebe os jogos do Cuiabá na Série A, o Mato Grosso será uma das sedes da Copa América. O governador Mauro Mendes ratificou sua opção pela ausência de público no estádio. O pedido foi aceito, mas ainda assim desagradou ao prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, que entendia que a competição não deveria ser realizada.

“O gestor estadual questionou a presença de público durante os jogos, ao que a CBF garantiu que as partidas não contarão com público e todas as medidas de biossegurança serão cumpridas. Também não haverá nenhum custo para o estado. Será uma oportunidade para projetar o estado de Mato Grosso para fora do país”, diz trecho da nota do governo estadual.

Goiânia

Ausente na Copa 2014 e na Copa América 2019, Goiás foi consultado para receber jogos da competição de seleções. O governador Ronaldo Caiado e o prefeito Rogério Cruz foram, desde o início, favoráveis à realização dos jogos se cumpridas inúmeras exigências. Nas redes sociais, Caiado explicou a ideia de “bolha, que protegesse atletas, arbitragem, comissão técnica, imprensa e todos os envolvidos direta e indiretamente com o processo”, prevendo inclusive vacinação para esses grupos.

“Qual a diferença se protocolos até mais rígidos serão tomados? É preciso pensar na saúde e ter coerência”, escreveu o governador.

Rio de Janeiro

O governador Claudio Castro e o prefeito Eduardo Paes chegaram a divergir sobre a realização dos jogos no Rio, provavelmente no Maracanã, cotado também para receber a final do torneio. Após uma reunião, prevaleceu o entendimento de que a expertise adquirida no jogos estaduais, nacionais e continentais (como na Sul-Americana e na Libertadores), era suficiente para receber também a competição de seleções.

“O Governo do Estado esclarece que os jogos de futebol, sem público, estão acontecendo no estado do Rio de Janeiro - inclusive competições sul-americanas, como a Copa Libertadores da América. A entrada e saída de estrangeiros e o funcionamento da rede hoteleira também estão autorizadas pelas autoridades sanitárias, desde que cumpridos todos os protocolos”, diz um trecho da nota enviada aos órgão de imprensa.

Quinta sede?

O presidente Bolsonaro deixou escapar que uma quinta cidade gostaria de receber a Copa América, mas se manifestou tardiamente. Ainda assim, sem dizer qual cidade, seria possível incluí-la na tabela de jogos.

Por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) informou à reportagem que caso seja notificada pela CBF, vai discutir os protocolos de prevenção à Covid-19.

“Com os protocolos definidos, em comum acordo com o Comitê Estadual de Enfrentamento da Covid-19, os jogos deverão ser realizados com toda a expertise do Amazonas obtida ao sediar grandes eventos esportivos”, diz a nota. “A presença de público também será discutida e dependerá dos indicadores da pandemia de Covid-19 no estado.”

Ainda na segunda-feira, os estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul disseram que não tinham interesse em receber os jogos. São Paulo estava na lista entre os que queriam as partidas, mas voltou atrás.

