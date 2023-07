Governo do RS flexibiliza horário de trabalho para servidores na Copa do Mundo feminina

publicidade

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul também vai adotar horário de trabalho alternativo durante a Copa do Mundo de futebol feminino, na Austrália e Nova Zelândia. Conforme decreto publicado nesta quinta-feira, o expediente começará duas horas após o término dos jogos da seleção brasileira.

O governo federal já havia flexibilizado os horários a pedido da ministra do Esporte, Ana Moser.

A competição está programada para acontecer até 20 de agosto. O Brasil estreia na segunda-feira, às 8h, contra o Panamá.

Ainda segundo o Palácio Piratini, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas a partir do critério das chefias. O período para compensação será de 1º de agosto a 29 de fevereiro do ano que vem.