Seleção Brasileira busca recuperação nas Eliminatórias diante da Colômbia

Vindo de uma terrível Data Fifa, onde diante da Venezuela e do Uruguai obteve apenas um ponto, a Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar a Colômbia no Estádio Metropolitano, em Barranquila, às 21h, pela 5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os péssimos resultados do time treinado por Fernando Diniz deixaram a Canarinho na terceira posição, com os mesmos 7 pontos do vice-líder Uruguai, que leva vantagem no número de gols marcados (8 a 7).

Já os colombianos estão invictos no qualificatório, e vêm de três empates consecutivos com Chile, Uruguai e Equador, ocupando a quinta posição, com 6 pontos. O Brasil tem três desfalques importantes para a partida. Estão fora o goleiro Ederson, com um trauma no pé esquerdo, o volante Casemiro, com lesão na coxa direita, e o atacante Neymar, com problema no joelho esquerdo. Eles serão substituídos, respectivamente, por Alisson, André e Rodrygo.

•Eliminatórias da Copa do Mundo: acompanhe Colômbia x Brasil em tempo real

O próximo compromisso brasileiro será na próxima terça-feira, no clássico com a Argentina no Maracanã, a partir das 21h30min, pela 6ª rodada das Eliminatórias. Será o último jogo do ano para o Brasil, que depois só voltará a campo em março de 2024, quando terá dois amistosos na Europa, diante da Espanha e da Inglaterra.

Na Colômbia, o técnico Néstor Lorenzo não poderá contar com o atacante Jhon Arias, do Fluminense, que cumpre suspensão. Além disso, o lateral-direito Santiago Arias, lesionado, é outro desfalque. Outro jogador que atua no futebol brasileiro, James Rodríguez, do São Paulo, será o principal reforço diante dos brasileiros. No setor ofensivo, Luis Díaz, do Liverpool, aliviado depois de seu pai, que havia sido sequestrado, ser libertado após duas semanas de cativeiro, é a esperança de gols.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, D. Sánchez, John Lucumí e Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Matheus Uribe, Jorge Carrascal e James Rodríguez; Luis Díaz e Rafael Borré. Técnico: Néstor Lorenzo

Brasil

Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, G. Magalhães e Renan Lodi; André, Bruno Guimarães, Raphinha e Rodrygo; Vini Júnior e G. Martinelli. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Horário: 21h

Local: estádio Metropolitano.