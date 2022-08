Seleção fechará preparação para Copa do Mundo com amistosos contra Gana e Tunísia

publicidade

Os dois últimos jogos preparatórios da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo serão realizados nos dias 23 e 27 de setembro, contra Gana e Tunísia. Os amistosos foram confirmados nesta sexta-feira pela CBF e ocorrerão na Europa. As cidades e os horários dos confrontos ainda serão divulgados.

As duas seleções estarão no Catar. No Grupo H, Gana enfrentará Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Já a Tunísia foi sorteada no Grupo D ao lado de França, Dinamarca e Austrália. A lista de convocados para os amistosos será apresentada pelo técnico Tite no próximo dia 9 de setembro, uma sexta-feira, às 11h. A Seleção Brasileira estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, pela chave G (que inclui ainda Suiça e Camarões).

Nessa semana, em passagem por Porto Alegre, Tite falou dos seus planos para a Seleção Brasileira. Ele deve chamar jogadores de meio-campo e ataque com o aumento da lista de convocação de 23 para 26 nomes visando o Mundial.

"Dos três a mais que vamos levar, dois deles, conceitualmente, serão caras de organização para frente. Então, se eu tiver dois jogadores com a mesma característica e eu tiver um outro com características diferentes e únicas, daqui a pouco eu terei que abrir mão de um jogador de alta performance para projetar a Copa. E isso é duro", lamentou.

Veja Também