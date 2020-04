Sogipa realiza corrida virtual solidária no dia 9 de maio

publicidade

A Sogipa realizará no dia 9 de maio a 1º Corrida Virtual - Desafio da Quarentena. O objetivo do clube social de Porto Alegre é aliar a atividade física, que faz falta para as pessoas nesse período de isolamento social, com uma ação beneficente. No momento da inscrição, o “corredor” poderá optar pelo pagamento de R$ 5, que será revertido para a Associação Educacional e Beneficente Emanuel.

A corrida terá duas distâncias, uma de 2,5km, iniciando às 9h30min, e outra de 5 km, começando, às 10h30min, com tempo de duração de 15 e 25 minutos, respectivamente. No dia e horários combinados, o clube soltará os vídeos no seu canal oficial no Youtube, permitindo que as pessoas possam realizar a corrida virtual sem sair de casa. A ideia é que cada um simule a sua corrida - ou use uma esteira - onde estiver, mas usufruindo de um filme que remeta a um trajeto feito em áreas abertas, iniciando da Sogipa.

Os inscritos, mesmo os que optarem por não realizar a doação para a Associação Emanuel, receberão, receberam em seus e-mails, um “Certificado de Participação” alguns dias depois do evento. Todos os valores arrecadados serão utilizados para a compra de alimentos (arroz, feijão, farinha e óleo), que serão entregues para a instituição em um período após o evento.