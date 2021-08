Spartak Moscou anuncia empréstimo de Pedro Rocha ao Athletico Paranaense

publicidade

O atacante Pedro Rocha definiu qual será seu novo clube no Brasil. O Athletico Paranaense chegou a um acordo com o Spartak Moscou, da Rússia, e contará com o jogador por um empréstimo de uma temporada. A equipe do Paraná ainda poderá efetuar a compra em definitivo do atacante de 26 anos ao final do período. O Furacão será a terceira equipe dele no país.

✅ Pedro Rocha will continue his career at @AthleticoPR!



We have reached an agreement for a season long loan. The loan will be made permanent if certain conditions are met.



Good luck @roocha_94! pic.twitter.com/eZ9KPtZhL6 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 13, 2021

No final do mês de julho, Pedro Rocha chegou a ser sondado pelo Grêmio para um retorno ao clube após quatro temporadas. No entanto, a negociação acabou não avançando por falta de acordo entre tricolores e russos.

Desde que deixou Porto Alegre com destino para a Rússia em 2017, o jogador passou por Spartak Moscou, Cruzeiro ou Flamengo e anotou apenas 10 gols. No Spartak, nesta temporada, ele perdeu espaço e chegou a integrar uma lista B do clube, com o qual tem contrato até 2023.

