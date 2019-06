Uruguai faz arrancada na Copa América contra o Equador

publicidade

Maior campeão da Copa América, com 15 títulos, o Uruguai abre sua campanha neste domingo contra o Equador. O confronto, válido pelo Grupo C, que tem ainda Chile e Japão, será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte. O início está marcado para às 19h.

A Celeste Olímpica, até há poucos dias, não sabia se poderia contar com o atacante Luis Suárez, do Barcelona. Ele passou por uma cirurgia no joelho no começo de maio, na Espanha. Na semana passada, contudo, participou de 28 minutos da vitória, por 3 a 0, contra a equipe do Panamá e fez um gol, mostrando estar recuperado. Foi sua primeira partida desde o jogo em que o Barcelona foi batido pelo Liverpool, por 4 a 0, nas semifinais da Liga dos Campeões, em 7 de maio.

Suárez fará dupla com Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, outro que passou por problemas com lesões na temporada. Foram quatro (duas na coxa, uma no quadril e, por fim, um problema muscular), tanto que participou apenas de 21 das 38 partidas do PSG na Ligue 1.

A seleção do Equador, após fracassar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia, tentou renovar o elenco sob o comando de Hérnan Gómez, que levou o Panamá ao Mundial russo. Esta é a sua segunda passagem pelo comando da seleção equatoriana. Após dois empates e duas derrotas em amistosos neste, o treinador optou por recorrer a atletas experientes, como o veterano Antonio Valencia, 33 anos, que vai para a sua quarta Copa América.