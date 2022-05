Verstappen vence GP da Espanha e assume liderança do Mundial de F1

publicidade

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o GP da Espanha de Fórmula 1 neste domingo e se tornou o líder do mundial de pilotos superando o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que teve que abandonar devido a um problema mecânico.

Ex-líder do campeonato, o piloto da "Scuderia" estava à frente de seus perseguidores, os britânicos George Russell (Mercedes) e Verstappen, quando seu carro começou a perder potência. O outro piloto da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, e Russell, segundo e terceiro respectivamente, completaram o pódio.

"Perdi potência do motor, e a partir daí tive que parar (...) É assim, isso acontece, desde o início do ano não tivemos um único problema", reagiu Leclerc ao microfone do Canal +.

Apesar da situação "doer, há pelo menos muitas coisas positivas, conseguimos resolver os problemas de degradação dos pneus, foi realmente a resposta que esperávamos", relativizou.

No circuito de Montmeló, em Barcelona, Verstappen conquistou a 24ª vitória da carreira e a quarta nesta temporada, depois dos GPs da Arábia Saudita, Emilia Romagna na Itália e Miami.

O espanhol Carlos Sainz, que partiu em terceiro do grid mas não fez uma boa largada, terminou em quarto lugar e evitou o pior para a Ferrari, que aliás perdeu a liderança do Mundial de Construtores para a Red Bull.

Tendo largado da quinta posição, o britânico Lewis Hamilton sofreu um choque com a Haas do dinamarquês Kevin Magnussen no início da corrida, um incidente que levou os dois pilotos aos boxes. Mesmo assim, conseguiu um quinto lugar dando esperanças à Mercedes.