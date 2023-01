Wolverhampton anuncia contratação do volante João Gomes, do Flamengo

publicidade

O Wolverhampton anunciou nesta segunda-feira a contratação do volante João Gomes, que estava no Flamengo, por 17 milhões de euros (R$ 94 milhões, na cotação atual).

O jogador, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado com o rubro-negro, chega aos 'Wolves' apesar do interesse de última hora do Lyon da França. Ele se tornou a sexta contratação do clube nesta janela de janeiro. O Wolverhampton está lutando contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.

"Gomes desembarcou na Inglaterra no domingo, antes de completar os exames médicos, e assinou um contrato de cinco anos e meio, com opção de renovação por mais um", explicou o Wolverhampton em comunicado.

Os "Wolves" ocupam atualmente a 17ª posição na tabela da Premier League, empatados com 17 pontos com o Bournemouth, primeiro time da zona de rebaixamento.

