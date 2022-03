Ypiranga mostra otimismo para a final do Gauchão

publicidade

Apesar da desvantagem, o Ypiranga está otimista para a final do Gauchão, neste sábado, na Arena, às 16h30min. O diretor de futebol Ricardo Argenta disse à Record TV RS que chegar à decisão “é um sonho que se tornou realidade”. “Nós vínhamos buscando isso havia quatro anos. Já faz três anos que batemos na trave para subir à Série B do Brasileirão, faltando um gol, um ponto, uma vitória”.

Agora, o clube de Erechim quer fazer história: ser campeão gaúcho pela primeira vez. Argenta acrescenta que “para coroar tudo isso a gente precisa colocar a foto de campeão gaúcho na parede do Colosso da Lagoa”. Para isso, o Canarinho terá que conseguir algo que até agora não conseguiu na competição: vencer longe do seu estádio.

Em resposta ao gremista Lucas Silva, que ironizou a confusão ao final do jogo, o treinador Luizinho Vieira disse que “estamos muito mais vivos do que ele pode pensar”. “Não vão enfrentar um time com medo de jogar na Arena. Vou fazer a melhor semana de treinos. Vamos bem treinados, com muita vontade de vencer lá”, afirmou.

Projetando o jogo de sábado, Luizinho promete que “o Grêmio vai encontrar um Ypiranga que vai tentar se encaixar da mesma maneira que sempre joga. Meu time se mostrou com uma conduta de muito equilíbrio e personalidade em todo o campeonato e vamos tentar sair da Arena com a vitória e o título”. Para a final, o Ypiranga terá o retorno do atacante Matheus Santos, que já cumpriu suspensão.

