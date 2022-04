Ypiranga vence a primeira na Série C, com 2 a 1 sobre o Vitória

publicidade

O Ypiranga conseguiu, neste domingo, sua primeira vitória na Série C de 2022. Uma das grandes forças da divisão no ano passado, a equipe de Erechim ainda não tinha conseguido três pontos. O triunfo por 2 a 1 veio diante do Vitória, no Colosso da Lagoa.

Com o resultado, o Canarinho vai a quatro pontos e chega ao 13º lugar. O Vitória segue zerado em 18º lugar.

A primeira etapa foi de intensa marcação e poucas chances de gol. Ainda assim, o Ypiranga teve a iniciativa e quase chegou ao gol aos 26 minutos. João Vitor perdeu a chance em contra-ataque. Dez minutos depois, John Lennon foi lançado nas costas da defesa e chutou na saída de Lucas Arcanjo para fazer 1 a 0.

Os donos da casa sofreram um susto, após perder diversas chances na segunda etapa. Alisson Santos chutou de longe, a bola ia para fora, mas Allan falhou. Espalmou para o meio da área e Guilherme Lazaroni empatou.

Mas o Ypiranga não se abalou. Aos 26 minutos da etapa final chegou ao segundo gol. Michel Renner recebeu na área e chutou para o fundo das redes, definindo a vitória.