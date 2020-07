Podcast Fala RS: Como construir da crise da Covid-19 uma ponte para o futuro

publicidade

O Fala RS é um projeto do Correio do Povo em parceria com o Instituto Methodus e a MVB Consultoria, que busca traçar um panorama da economia gaúcha em tempos de novo coronavírus, a partir da visão de prefeitos e empresários gaúchos.

Neste segundo episódio, o convidado é Roberto dos Reis Alvarez, diretor executivo da Federação Global de Conselhos de Competitividade, organização multi-stakeholder com sede em Washington e representada em 30 países. Roberto fala sobre como as empresas e as nações devem utilizar a crise como um alavanca para construir a economia e a sociedade do futuro.

Ouça: