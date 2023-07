Volkswagen vai fabricar carros híbridos a etanol no Brasil

publicidade

Na segunda feira a noite o presidente mundial da Volkswagen, Thomas Schaeffer, participou do evento de comemoração dos 70 anos da montadora no Brasil, realizada no Ginásio do Ibirapuera. Diante da imprensda e dos milhares de funcionários, citou os planos de eletrificação da marca; que são mais substanciais nos mercados “fortes” do mundo e menos consistentes no Brasil.

O executivo citou que a VW desenvolverá modelos híbridos com motor a etanol a partir de 2025. Segundo o executivo, o etanol é questão cultural do Brasil que esteve ligado ao projeto do carro a álcool.

No mercado brasileiro, o carro a etanol gerou uma grande demanda e deu origem aos veículos bi-combustível, os famosos motores “flex”. Segundo o executivo, a estratégia é “utilizar cada vez mais o etanol junto ao motor elétrico em veículos híbridos da marca Volkswagen. São protetores do meio ambiente”, acrescentou.

Schaeffer ainda salientou que “a Volkswagen já tem a linha ID elétrica de grande sucesso na Europa e China. É importante que esta consciência sobre a necessidade da eletrificação chegue ao Brasil. A Volkswagen define que, até 2030, 80% da frota global será composta por veículos elétricos. “Até 2035, não produziremos mais veículos a combustão.” Segundo o executivo o Brasil não ficará fora desta “rota elétrica”.

“Não há mais sentido investirmos bilhões de dólares em novas linhas de veículos a combustão. Porque isto seria investir no passado e não no futuro que o mundo necessita, sem a poluição do combustível fóssil”, projetou Schaeffer. “Em março, apresentamos na Europa o ID2all, o novo carro elétrico de entrada que custa pouco mais de US$ 25 mil. O ID2all elétrico serve de base para uma linha de carros elétricos de custo reduzido que será produzida na Espanha a partir de 2024.

Para o executivo da VW, o Brasil pode se tornar também um grande centro produtor de veículos movidos a energia limpa. Há recursos naturais abundantes e fontes de minérios nobres necessários à produção de baterias para carros elétricos. “Neste contexto, as perspectivas de futuro da Volkswagen são otimistas e seguras em relação ao meio ambiente”, avaliou.