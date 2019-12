3ª Travessia Trinacional da Costa Uruguaia do Rio Quaraí acontece neste domingo

publicidade

Rios e remos serão atrações neste domingo quando acontece a partir das 9h, a 3ª Travessia Trinacional da Costa Uruguaia do Rio Quaraí. Segundo a organização, participarão do evento 45 canoístas, sendo 25 do Brasil, 10 do Uruguai e 10 da Argentina, que remarão pelo rio até a histórica Ponte de Ferro, distante 5 quilômetros da largada, em Barra do Quaraí.

Em solo brasileiro, serão recepcionados por autoridades locais e na sequência retornarão às águas com destino a Ilha Brasileira, onde haverá almoço e confraternização. No percurso, os competidores cruzarão o marco zero, que é o encontro das águas dos rios Quaraí e Uruguai, atracando no Porto do Seu Zeca, em frente de onde desemboca o rio Miriñay (Argentina).

De acordo com Lay Lacerda, da Associação Amigos do Rio de Canoagem (AARC), a Ilha Brasileira integra o projeto do Movimento Transfronteiriço de ONGs, conhecido como Corredor Biológico Trinacional, que busca conscientizar os governos dos três países para a proteção das áreas de preservação trinacional como o Parque do Espinilho, no Brasil, o Parque Rincón de Franquia, no Uruguai, e a desembocadura do Rio Miriñay, na Argentina. Após o almoço, os canoístas retornam ao rio até solo argentino e, posteriormente, até o Parque Rivera, já na cidade uruguaia de Bella Unión, às margens do rio Uruguai, frente a Monte Caseros (AR). Assim, por meio da prática esportiva, lazer, conhecimento geográfico e amor à natureza, os participantes navegarão pelos rios trinacionais e pisarão em solo dos três países da tríplice fronteira durante o conjunto do evento.

Entre os objetivos, destacam-se fazer conhecer a geografia da área mais ao Sul do Brasil e promover a consciência a todos da importância do Corredor Biológico Trinacional. O evento tem a organização do Club Náutico de Bella Unión, ONG Atelier Saladero e Associação Amigos do Rio de Canoagem.