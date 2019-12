32ª Oktoberfest em Igrejinha tem arrecadação recorde

publicidade

A Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) apresentou, nessa quinta-feira, o resultado da 32ª edição do evento, realizada de 18 a 27 de outubro. A dedicação dos três mil voluntários, da comunidade regional e da organização do evento gerou o resultado financeiro recorde de mais de R$ 3 milhões revertido para oitenta e oito entidades de saúde, segurança, educação e infraestrutura do Vale do Paranhana.

O valor final foi alcançado somando o resultado da Amifest com a venda de ingressos, bebidas, lanches e souvenirs. Neste ano, a festa ainda contou com a doação do cachê pessoal do artista Alok, de R$ 119 mil, valor que será destinada ao Hospital Bom Pastor, de Igrejinha, que ainda recebe R$ 600 mil pela Amifest.

O repasse da 32ª Oktoberfest de Igrejinha beneficia a Segurança Pública com R$ 361 mil, distribuídos entre sete instituições; outras 37 entidades de Educação receberam um total de R$ 204 mil; e casas de saúde de Três Coroas, Parobé, Taquara, Rolante e Riozinho dividiram R$ 115 mil. E a 33ª Oktoberfest de Igrejinha já tem data marcada, ocorrerá de 9 a 18 de outubro de 2020.