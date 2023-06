Ação mensal captura 28 escorpiões amarelos no Centro de Porto Alegre

publicidade

Mais uma ação noturna de caça aos escorpiões amarelos foi realizada no Centro Histórico de Porto Alegre. Esta foi a quinta operação do ano realizada pelos agentes da vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, os agentes de combate a endemias e profissionais do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Em duas horas e meia foram capturados 28 escorpiões amarelos, na noite desta terça-feira.

Essas ações, que ocorrem mensalmente, têm o objetivo de avaliar a presença dos escorpiões na região central. O grupo começou na Praça Dom Feliciano e percorreu algumas ruas no entorno com a vistoria em caixas de telefonia e energia elétrica. Esse local registra o maior número de avistamentos e capturas desses animais, em Porto Alegre.

O agente de combate a endemias, do núcleo de fiscalização ambiental da SMS Sandro Bustamente destacou que o bairro Mário Quintana também apresenta alto número registros, e a equipe realiza periodicamente inspeções e capturas diurnas na região.

Os escorpiões capturados são encaminhados para o Centro de Informação Toxicológica, no bairro Jardim Botânico. Lá eles são analisados e encaminhados para Universidades ou municípios interessados.

|Foto: Fabiano do Amaral

Bustamente também explicou que a espécie amarela, com nome científico Tityus serrulatus, é a mais venenosa da América do Sul. “O escorpião preto é o comum. Tem variação de tonalidades que varia para o castanho amarelado ou avermelhado. As reações são tóxicas e a pessoa apresenta dor intensa, inchaço e vermelhidão. As reações da picada do amarelo são as mesmas, mas a quantidade de veneno é muito maior e a consequência da reação tóxica depende das cateterísticas como peso, altura e estado de saúde. Ele reage no sistema pulmonar, circulatório e nervoso. O veneno se espalha muito rápido”, detalhou.

Por serem altamente tóxicos, a orientação é que, em caso de picada, a pessoa procure imediatamente o Hospital de Pronto Socorro, o único de Porto Alegre que disponibiliza o soro antiveneno. Bustamante indica, se possível, lavar com água corrente e sabão ou aplicar compressa com água morna para amenizar enquanto se desloca para atendimento médico. Neste ano foram registrados cinco acidentes escorpiônicos, sem nenhuma morte.

