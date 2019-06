Abastecimento de água em Gravataí deve ser normalizado até o final da noite

publicidade

As equipes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) concluíram na noite de sábado, a obra da adutora na avenida Ely Corrêa, em Gravataí, que rompeu-se pela primeira vez na terça-feira (28). Após a conclusão do primeiro conserto, na noite de quinta-feira, a Companhia retomou a operação da adutora com gradativo aumento de vazão (procedimento usual para retomada do abastecimento). Na sexta-feira, quando do acionamento da vazão total, um anel de borracha da adutora se deslocou, causando novo vazamento.

Segundo a Corsan, a situação afetou o abastecimento em parte da cidade, mas o abastecimento começou a ser normalizado novamente na noite de sábado e deve se regularizar por completo até o final da noite deste domingo. Para mais informações, acesse a seção Situação do Abastecimento de Água no site da Companhia ou ligue para o Corsan 24 Horas (fone 0800.646.6444).