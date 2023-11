Adão Pretto e ministro Wellington Dias cumprem agendas no RS e visitam região afetada por enchentes

publicidade

Adão Pretto e o ministro Wellington Dias visitaram a região afetada por enchentes no RS. A comitiva, incluindo o presidente da Conab, Edegar Pretto, anunciou medidas de ação social e concessão de crédito para os produtores. Os membros do governo federal também estiveram em Porto Alegre no Encontro Nacional do Fórum Nacional de Secretários e Secretárias de Assistência Social.

O deputado Adão Pretto recebeu o ministro do MDS, Wellington Dias, e o presidente da Conab, Edegar Pretto, que chegaram ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira para uma série de reuniões no Estado. A comitiva visitou a região de Eldorado do Sul e o assentamento, área afetada pela enchente nos últimos dias. De acordo com o deputado gaúcho, algumas medidas foram anunciadas pelo ministro, através do presidente Lula. "Fizemos o pedido, em conjunto com outros deputados e lideranças políticas da região, da anistia das dívidas de custeio para os produtores e o prorrogamento dos recursos de infraestrutura. Linhas de crédito emergencial também foram solicitadas para a recuperação das famílias.”

No começo da semana, o deputado já havia visitado as áreas centrais de Eldorado do Sul, onde acionou o Exército Nacional para ajudar as famílias desalojadas e, na mesma oportunidade, fez contato direto com o presidente da Conab, Edegar Pretto, que sinalizou o caminho para o recebimento de alimentos via Conab.

Municípios da Região Metropolitana, como Canoas, decretaram situação de emergência. O mesmo ocorre em cidades do Vale do Taquari, Vale do Caí e região norte do Estado. "Estamos em alerta 24h, porque sabemos que os rios ainda seguem com níveis altos e preocupam as populações mais próximas. Enquanto isso, também lutamos contra a falta de compromisso do governador Eduardo Leite, que prevê R$ 40 mil dentro do pacote de recursos anunciado para 2024. O Rio Grande do Sul precisa de muito mais do que isso para enfrentar os efeitos climáticos que têm atingido os gaúchos com frequência", lembrou Adão Pretto, que é contrário ao Orçamento de 2024 apresentado pelo Governo do Estado.

