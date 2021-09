Adolescentes de 17 anos serão imunizados em Caxias do Sul e Uruguaiana

publicidade

Caxias do Sul, na Serra, está iniciando a vacinação de adolescentes sem comorbidades e também realiza drive-thru tanto para esses jovens como para a terceira dose para idosos. A primeira dose para adolescentes iniciou nesta quarta-feira para os de 17 anos e prossegue na quinta-feira para os de 16 anos. Esse público poderá se vacinar em 18 Unidades Básicas ou no drive-thru nos Pavilhões da Festa da Uva, das 10h às 19h.

No drive-thru também haverá aplicação de terceira dose para idosos: nesta quarta-feira, para os de 75 anos ou mais que fizeram a segunda dose de qualquer vacina até 15 de março; e na quinta-feira, quem tem 70 anos ou mais e fez segunda dose de qualquer vacina até 16 de março. A terceira dose para esse público também estará disponível em Unidades Básicas. No Brasil, o Ministério da Saúde optou pelo imunizante Pfizer como terceira dose, independentemente do anteriormente aplicado.

A segunda dose segue disponível em 11 Unidades Básicas. Não haverá segunda dose no drive-thru. Para fazer qualquer vacina é obrigatório apresentar documento pessoal com foto, CPF e Cartão SUS (se tiver). Para a segunda e terceira dose, levar também a carteira de vacinação.

Já na Fronteira-Oeste, a Secretaria de Saúde de Uruguaiana anunciou que a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes com 17 anos completos (mesmo sem comorbidades) vai ser iniciada nesta sexta-feira. Também, na próxima sexta será dada continuidade à aplicação da dose de reforço em idosos. Pessoas com 80 anos ou mais, e com segunda dose aplicada até 17 de março, estão autorizadas a se dirigir aos locais para receber o imunizante.

Haverá drive-thru na Aduana das 8h às 16h e em todos os postos de saúde da cidade e posto da Barragem Sanchurí, das 8h às 11h e das 14h às 17h, para a aplicação da primeira dose em pessoas com 17 anos ou mais (menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis). A segunda dose da AstraZeneca e Pfizer será aplicada em pessoas que tomaram a primeira dose até 9 de julho. Já a segunda dose do imunizante da CoronaVac será aplicada na data estipulada no cartão de vacinação.

A dose de reforço será destinada a pessoas com 80 anos ou mais e com segunda dose aplicada até 17 de março. Para receber a vacina é necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação.

*Com informações dos correspondentes Celso Sgorla e Fred Marcovici

Veja Também