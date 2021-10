Agudo realiza Feira da Leitura neste sábado

publicidade

O livro será atração principal neste sábado, em Agudo, região Centro do Estado. A primeira Feira de Leitura do município será realizada no Atlético Clube Avenida, das 10h às 17h. A iniciativa faz parte do projeto Nos Trilhos da Leitura, que envolve as malas de leitura em 12 escolas do município.

Capitaneadas pelo promotor de leitura Maurício Leite, as malas de leitura oferecem às escolas um acervo literário com curadoria especial, proporcionando às crianças e adolescentes acesso a obras diferenciadas. Na Feira de Leitura, as escolas participantes do projeto exibirão suas malas com o acervo literário e proporcionarão atividades lúdicas que envolvem a leitura para a comunidade.

