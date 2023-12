Alcoólicos Anônimos da Cidade Baixa, em Porto Alegre, celebram 40 anos

publicidade

Superação, esperança e acolhimento. Palavras que podem descrever o que resume o Grupo Alcoólicos Anônimos, aos integrantes. A entidade, sem fins lucrativos, é uma comunidade voluntária de pessoas que se reúnem para alcançar e manter a sobriedade através da abstinência total de ingestão de bebidas alcoólicas. O Grupo tem o objetivo de se reunir para compartilhar suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolverem seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. Nesse ano, o AA no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, completa 40 anos de atuação na região.

Desde dezembro de 1983, o grupo funciona presencialmente com reuniões abertas às terças-feiras às 19h30min e às sextas-feiras, além de reuniões fechadas para atender e ajudar moradores dependentes de bebida alcoólica. As reuniões virtuais são disponibilizadas com o objetivo de atender integrantes que buscam recuperação.

Para celebrar os 40 anos de trabalho, o AA realizaram uma roda de conversa com integrantes anônimos do grupo, que contaram seus desafios de vida com o alcoolismo e suas superações com o álcool. O evento contou com a participação de integrantes de entidades dos Alcoólicos Anônimos de outros estados brasileiros.

Segundo os representantes da instituição, o único requisito para ser membro de AA é o desejo de parar de beber. O Alcoólicos Anônimos não tem taxas ou mensalidades e também não está ligada a nenhuma organização ou instituição. “Nosso propósito primordial é o de mantermo-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade”, destacam.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o alcoolismo é considerado uma doença. O uso nocivo de álcool é uma das principais causas para mais de 200 doenças e lesões. Conforme calculado em termos de Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade, em geral, 5,1% da carga mundial de doenças e lesões são atribuídas ao consumo de álcool. Só no Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde,17,9% da população adulta no Brasil fazem uso abusivo de bebida alcoólica.

Uma das portas de entrada para buscar ajuda é a página da entidade na internet, onde é possível saber a localização do AA mais próximo.