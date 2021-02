Alegrete define instalação de barracas para monitorar pacientes com síndrome gripal

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete, na Fronteira-Oeste do RS, em parceria com o Exército Brasileiro, decidiu instalar barracas para atender exclusivamente pessoas com sintomas de síndrome gripal que possam estar contaminadas com Covid-19. A medida foi tomada diante do aumento de casos na cidade nas últimas 96h.

As barracas estão sendo montadas no Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha e no Ginásio da Escola Municipal Honório Lemes que contarão com equipes compostas por médicos, técnicos e voluntários. Interessados em trabalhar voluntariamente devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelo telefone (55) 3421-1081.

As duas unidades de atendimento funcionarão em pelo menos dois turnos. A previsão é de que no final de semana o posto do Oswaldo Aranha já esteja em funcionamento. Profissionais interessados em ajudar receberão treinamento. “Essa é uma forma de ampliar a cobertura de atendimento aos casos suspeitos, diminuirmos a pressão em nosso sistema e podermos orientar melhor a população sobre os cuidados corretos. Estamos fazendo todo o possível para conter a disseminação do vírus, mas é preciso que todos também façam a sua parte”, afirma Haracelli Fontoura, secretária de Saúde do município.

No momento, o município conta com 4.899 casos confirmados da doença, sendo 600 ativos e 12 hospitalizados. A UTI Covid encontra-se lotada. Houve o registro de 63 mortes, média de um óbito por 1.159 habitantes.

