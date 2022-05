Alegrete recebe a confirmação de mais seis profissionais pelo programa Médicos pelo Brasil

publicidade

A Secretaria de Saúde (SMS) de Alegrete, aderiu ao programa Médicos pelo Brasil, do governo federal, com a solicitação de profissionais após perder quatro médicos nos últimos meses. A secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, nesta quinta-feira, recebeu a confirmação do Ministério da Saúde da transferência de seis especialistas que devem começar a trabalhar em junho. São quatro médicas e dois médicos de família e comunidade que atuarão no município.

Segundo o prefeito, Márcio do Amaral, a SMS trabalhou muito para chegar a este resultado e solucionar um problema muito desafiador para a gestão. “Estamos de parabéns, porque temos que buscar soluções. Não podemos aceitar perder é preciso diálogo junto aos governos para se construir alternativas. Conseguimos reverter a situação e ainda ganharmos mais dois profissionais. Temos uma missão importante que é a de levar atendimento para quem mais precisa. Ver o médico atuando na ponta reforça o nosso compromisso e responsabilidade com a saúde dos alegretenses. Temos trabalhado para, com a contratação de profissionais, fortalecer o Sistema Único de Saúde”, afirma.

De acordo com Haracelli, o reforço auxiliará na demanda por atendimento. “Os profissionais estão capacitados no cuidado de crianças, adultos e idosos, sendo responsáveis por atender as demandas mais comuns, como hipertensão, diabetes, gripe, asma e outras doenças respiratórias, ajudando a desafogar as emergências do hospital e da UPA”, destaca.

O programa de provimento médico federal para municípios caracterizados com dificuldade de provimento e alta vulnerabilidade, levando a uma melhor distribuição de profissionais pelos rincões do país, em complemento à competência municipal na prestação da assistência na Saúde da Família, foi criado pelo Governo Federal, com a sanção da Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, que autorizou também a criação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, responsável, então, pela execução do programa formulado pelo Ministério da Saúde. Além da oferta de profissionais, o objetivo também é formar mais médicos de família e comunidade, a fim de aperfeiçoar a assistência realizada na Atenção Primária à Saúde. Estima-se que o Brasil precisaria de pelo menos 10 vezes mais médicos com essa especialidade.

Veja Também