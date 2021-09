Alta do rio Vacacaí afeta 50 residências em Santa Maria

publicidade

Diversas casas ficaram alagadas na região central do Estado, em razão da subida do rio Vacacaí, em Santa Maria. Cerca de 50 residências localizadas às margens da BR 392 ficaram ilhadas devido ao grande volume de água, conforme a Defesa Civil de Santa Maria, nesta sexta-feira.

As famílias precisaram se abrigar em casas de parentes ou amigos. A prefeitura local segue distribuindo lona aos atingidos pelo temporal da quinta-feira.

Em nível estadual, a Defesa Civil atende ocorrências em outros oito municípios em razão de chuvas e vendavais nesta semana. Ijuí concentra o maior número de afetados, com mais de 3,2 mil pessoas. Em Alegrete, seis pessoas estão desalojadas. Uruguaiana, Tupanciretã, São Francisco de Assis, São Pedro do Sul, Arroio grande e Estrela também recebem atendimento do órgão.

*Com informações do repórter Renato Oliveira