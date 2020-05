Alunos de turno integral receberão novas cestas básicas em Flores da Cunha

publicidade

Com a suspensão das aulas presenciais da rede municipal de ensino prolongada até o final do mês de maio, devido a pandemia mundial do Covid-19, a secretaria de educação de Flores da Cunha vai entregar uma nova remessa de cestas básicas para os alunos do turno integral das escolas municipais Leonel de Moura Brizola, Tancredo de Almeida Neves e Irmã Tarcísia.

A primeira entrega foi realizada no final do mês de março, totalizando mais de 930 cestas básicas. Na próxima segunda-feira, será feita mais uma entrega para os pais dos alunos destas mesmas escolas. Serão entregues 535 cestas básicas.

Na Escola Leonel Brizola a entrega será das 10h até às 11h45min, no Salão Comunitário do Bairro Pérola. Nas escolas Tancredo de Almeida Neves e Irmã Tarcísia, as cesta serão entregues das 13h30min às 15h, no Ginásio da Escola Tancredo de Almeida Neves no bairro União.

Já em Caxias do Sul, o Banco de Alimentos está solicitando doações de gêneros alimentícios da cesta básica para a Campanha Caxias do Amor. Os itens mais urgentes no momento são açúcar, feijão e óleo de cozinha, nesta ordem.

A Campanha visa arrecadar cestas básicas, alimentos não perecíveis e itens de higiene para atender a demanda de famílias em vulnerabilidade social, em função da pandemia do coronavírus. Como as pessoas não devem sair de suas casas apenas para doar, evitando assim aglomerações e a transmissão do vírus, a arrecadação está sendo feita nos supermercados, farmácias e postos de gasolina. Os locais estão identificados com caixas e cartazes.