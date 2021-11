Após facada, prefeito de Palmitinho está internado e apresenta quadro de saúde estável

publicidade

Após ser submetido a uma tomografia e ser avaliado pelos médicos do Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela, o prefeito de Palmitinho, Caetano Albarello, 76 anos, apresenta um quadro estável e se recupera num quarto da casa de saúde.

Albarello sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira no interior da Prefeitura. Ele foi atingido na altura do abdômen por dois golpes de faca desferidos por uma mulher que entrou no Centro Administrativo.

Inicialmente ele foi atendido no Hospital Santa Terezinha de Palmitinho e depois transferido para Tenente Portela. As investigações estão a cargo da delegada de Polícia de Palmitinho, Cristiane Van Riel Santos.

Segundo a esposa de Caetano, Inês Buzatto Albarello, ele apresenta um quadro de saúde estável. “Ele está bem e felizmente as facadas não chegaram a causar maiores problemas, mas os médicos informaram que estão observando e avaliando o quadro de saúde de Caetano”, disse.

Inês afirma que foi um grande susto para a família. “Estamos rezando para que o quadro de saúde melhore cada vez mais e em breve esteja em casa”, afirma.

Prefeitura se manifesta

Nota à comunidade

“O Prefeito Municipal Caetano Albarello foi alvo de tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira(22), quando prestava atendimento junto ao Centro Administrativo do nosso Município.

Informamos que o prefeito Caetano foi atingido por golpes de arma branca desferido por uma mulher, no corredor do Centro Administrativo. Ele foi imediatamente encaminhado para atendimento no Hospital Santa Terezinha de Palmitinho, e posteriormente transferido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, onde se encontra internado em estado estável.

Informamos a população e os meios de imprensa que as medidas cabíveis estão sendo tomadas e a autora do crime já foi identificada e detida pela polícia.

Nosso Prefeito Caetano dispõe de muita vitalidade e, com certeza, em breve retornará às atividades. O Prefeito Caetano sempre prezou em bem atender a nossa população, fazendo o melhor pelo município e seus munícipes, sendo lamentável que tenha sido vítima de tal atitude”.

Veja Também