Após mais de uma semana desaparecido, jornalista de Caxias do Sul é encontrado pela Polícia Civil

A Polícia Civil confirmou, na noite desta segunda-feira, à Rádio Guaíba, que localizou o jornalista caxiense Rubem Pires Júnior, de 48 anos, considerado desaparecido desde o dia 22 de outubro, quando veio a Porto Alegre para fazer exames de rotina. Segundo a corporação investigações, ele desapareceu após um surto psicótico e se encontra internado no Hospital Espírita de Porto Alegre.

“Ele teve um surto, na Rua dos Andradas. O proprietário de um estabelecimento acionou a Brigada Militar, que o encontrou alterado. Ele foi contido, medicado pela SAMU e levado ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul. Lá, foi medicado e encaminhado para o Hospital Espírita de Porto Alegre “, declarou o delegado Cassiano Cabral. “Ainda não sabemos qual foi a situação que o levou a esse estado anímico”, complementou.

De acordo com o delegado, o jornalista, que havia saído sem nenhuma documentação, ainda não retomou a consciência, mas apresenta melhora gradativa. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

Natural de Caxias do Sul, Rubem reside em Osório e havia chegado em Porto Alegre no dia 21 de outubro. O jornalista, que integra o gabinete do senador Paulo Paim (PT), havia sido visto pela última vez às 20h do dia 22 de outubro, em imagens de câmeras de segurança, caminhando pela Rua dos Andradas, no Centro Histórico.