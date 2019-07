Após ventania, 18 mil clientes estão sem energia em Santa Maria

publicidade

Cerca de 18 mil clientes da Rio Grande Energia (RGE) estão sem abastecimento de luz desde a madrugada desta segunda-feira em Santa Maria. O vendaval registrado no município causou mais problemas nos bairros Camobi e Tancredo Neves.

Os ventos de quase 90 km/h, no entanto, causaram danos em equipamentos da rede elétrica em diversos pontos da cidade. Conforme a concessionária, a principal causa da falta de energia elétrica é o contato de árvores e galhos com equipamentos da rede. Equipes da companhia estão atuando nos reparos da energia elétrica no município, mas ainda não previsão de normalização do sistema.

Também ocorreu queda de postes de energia e semáforos. A creche Darci Vargas, na avenida Borges de Medeiros, região oeste do município, teve parte do telhado danificado. A Defesa Civil cedeu lonas para a cobertura do local.