Ar seco e ameno afasta chuva do RS nesta terça-feira

Uma massa de ar mais seco e ameno vai deslocar a frente fria para o Sudeste do Brasil nesta terça-feira, fazendo com que o tempo melhore no Rio Grande do Sul. Contudo, no começo do dia, pontos do Norte e do Nordeste gaúcho ainda devem ter maior nebulosidade e chance de chuva, segundo a MetSul.

Todas as regiões do Estado terão a presença do sol nesta terça. Na Serra, segue a chance de chuva muito isolada. Com ar mais ameno, o dia será agradável na maior parte dos locais. No Oeste e no Noroeste é que segue o calor, mas com máximas muito menos elevadas. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 18ºC e 26ºC.