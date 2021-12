Artistas de Montenegro podem receber até R$ 170 mil em auxílio emergencial da cultura

publicidade

A Prefeitura de Montenegro publicou nesta terça-feira um edital de chamamento público de seleção para concessão de auxílio emergencial a profissionais da cultura da cidade. Com financiamento através do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/RS) e contrapartida do município, serão concedidos benefícios no valor de R$ 800, pagos em cota única, para artistas que se enquadrarem nas condições previstas no edital. No total, serão contemplados 215 profissionais, um investimento total de mais de R$ 170 mil.

As inscrições começam nesta quarta-feira e se estendem até o dia 10 de dezembro. O cadastro deverá ser realizado de forma presencial na Diretoria de Cultura, localizada na Estação da Cultura, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h. O documento pode ser encontrado no site da Prefeitura de Montenegro, no “Portal da Transparência”.

O edital destaca que são considerados profissionais da cultura aqueles que comprovem, por meio de histórico documentado, ter atuado profissionalmente nas áreas artística, técnica e cultural no mínimo 12 meses, e que se enquadrem em, pelo menos, uma das atividades referentes às expressões humanas de cunho artístico, ou de saberes e fazeres culturais: artes plásticas, artes cênicas, dança, música, culturas populares e folclore, artesanato, escrita ou apoio técnico. A divulgação da listagem preliminar dos selecionados está marcada para 17 de dezembro. A lista final e definitiva será publicada no dia 28 do mesmo mês.

