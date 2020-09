Atendimento em UBS de Caxias do Sul é suspenso após casos de Covid-19 entre servidores

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul informou que as salas de vacina e de procedimento da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santa Fé, zona norte da cidade, estão fechadas e irão reabrir na próxima terça-feira. O fechamento se dá em virtude de seis profissionais da saúde e duas higienizadoras estarem positivos para a Covid-19.

Os usuários que necessitarem de atendimento devem procurar as Unidades dos bairros Vila Ipê ou Belo Horizonte. A UBS foi higienizada nessa quarta-feira.