Atividades alusivas ao Dia do Cão de Polícia destacam a ação dos animais em Uruguaiana

Na manhã desta segunda-feira uma solenidade alusiva ao Dia do Cão de Polícia foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Às 10h30min, em frente ao Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa, na Praça do Barão, teve início o desenvolvimento de um drive-thru visando a arrecadação de doações para o Canil Municipal.

Na parte da tarde, a partir das 14h30min, serão realizadas demonstrações de cães farejadores, em frente ao Palácio Barão do Rio Branco, no Centro da cidade, além da entrega de menções honrosas para aqueles que se destacaram em apreensões e prisões no Estado.

Segundo o secretário de Segurança, José Clemente Corrêa, a presença de agentes de segurança e seus cães de diferentes regiões do RS evidencia a importância do evento que possibilitará ainda a interação e participação da comunidade nas atividades. Uruguaiana conta com oito cães farejadores, sendo quatro da BM, três da ROMU e um da Receita Federal.

