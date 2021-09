Atos contra e de apoio a Bolsonaro marcam feriado de 7 de Setembro em Santa Maria

publicidade

A cidade de Santa Maria registrou, nesta terça-feira, atos e mobilização: "Grito dos Excluidos e das Excluidas", contrário ao presidente Bolsonaro, e um outro de apoiadores do presidente da República. As forças de segurança do município orientaram os organizadores dos atos para que as manifestações ficassem apenas nos locais de concentração.

A 27ª edição do "Grito dos Excluídos e das Excluídas", que tem como foco a luta pela participação popular, saúde, comida e moradia, aconteceu na Praça Saldanha Marinho no Centro da cidade. Ocorreram pronunciamentos de representantes des sindicatos criticando propostas e projetos do governo federal que atacam direitos básicos. Os discursos tiveram como destaque a defesa da vida e pedidos de “Fora Bolsonaro e Mourão”. No encerramento ocorreu uma marcha pelas ruas centrais da cidade.



No Largo da Locomotiva, na avenida Presidente Vargas, ocorreu a concentração dos apoiadores de Bolsonaro. Representantes empresariais realizaram pronunciamentos .O foco do protesto foi pela liberdade de expressão, cumprimento da Constituição Federal e liberdade individual. O evento teve duração de três horas.

