Aumenta tarifa da Área Azul em São Leopoldo

Os motoristas que utilizam o estacionamento rotativo de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, já estão pagando mais caro pelas vagas da Zona Azul. Além da ampliação da área, a tarifa aumentou cerca de 8%, dependendo do tempo de permanência do condutor na vaga.

Com a nova tabela, ao invés de pagar R$0,90 por 30 minutos, o condutor desembolsará R$0,95. Para estacionar por 1h, a tarifa passou de R$1,80 para R$1,95, já para 90 minutos, de R$2,70, os condutores pagarão R$2,95 e para 120 minutos, que antes custavam R$3,70, o valor pulou para R$4,00. Os novos valores estão valendo desde esta segunda-feira.

A multa também aumentou. A falta de tíquete, por mais de 10 minutos em uma vaga, que antes custava R$14,70, foi reajustada para R$15,95. São Leopoldo conta com 2.153 vagas rotatórias, sendo 411 novos espaços de estacionamento em vias como as avenidas João Corrêa e Theodomiro Porto da Fonseca, e nas ruas Bento Gonçalves e Saldanha da Gama. Além disso, um total de quinze novos parquímetros foram instalados na última semana pela Rek Parking, empresa que administra o sistema.

O último reajuste da Zona Azul, que funciona das 9h as 18h, em dias úteis e das 9h as 13h aos sábados, tinha ocorrido em dezembro de 2016.

