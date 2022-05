Autoridades de SC monitoram rios e se preparam para novos transtornos das chuvas

publicidade

Autoridades de Santa Catarina monitoram nesta quarta-feira a situação de rios e se preparam para eventuais transtornos que podem ocorrer por conta das fortes chuvas. Nessa terça-feira, o temporal causou deslizamento de terra e afetou o trânsito de diferentes rodovias do estado.

Em Sombrio, no sul de Santa Catarina, a Defesa Civil do município e o secretário de Obras e Agricultura da cidade, Jonas D'Ávila, acompanham o status do Rio da Laje. "Tá escoando muito bem as águas das chuvas que vêm atingindo a nossa região. Tá tranquila a situação", afirma Ávila.

O diretor da Defesa Civil de Sombrio, Alessandro Tavares, destaca as ações feitas para controlar o nível do rio. "O rio hoje tá em 1,2 metros, ontem ele estava em 80 centímetros, ele subiu esse percentual. A gente aguenta até 2,6 metros. Foi feita uma limpeza muito grande nesse rio pela administração municipal", diz.

Em Araranguá, que também fica no Sul de SC, a Defesa Civil da cidade montou um plano de contingência, ativo desde esta terça. Foram preparados alojamento com colchões e água para a população, caso seja necessário. Segundo a diretoria de comunicação do município, foi aberto um canal na beira do rio Araranguá, que no momento está 2,5 metros acima do nível normal.