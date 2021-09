Avenida Flores da Cunha terá duas novas conversões em Cachoeirinha

publicidade

Motoristas que transitam pela Avenida Flores da Cunha, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, precisarão ter um pouco mais de paciência ao passar por dois pontos da via. É que na parada 57, próximo a Casa do Leite, e no trecho que dá acesso à Avenida Major Alberto Bins estão sendo realizados trabalhos para abertura de novas conversões em ambos locais. Os serviços no primeiro local têm previsão de término para 30 dias, já o segundo deve estar liberado até o final da próxima semana, se o tempo colaborar.

De acordo com a Prefeitura de Cachoeirinha, o retorno da parada 57 será em direção a Porto Alegre e atenderá a uma antiga reivindicação dos moradores do bairro Parque da Matriz. “Esta nova possibilidade na via deverá agilizar o trânsito em toda a região do hospital Padre Jeremias”, destaca o prefeito Miki Breier. Já o retorno da Avenida Major Alberto Bins dará acesso à cidade de Gravataí. A expectativa é de que, com a mudança, ocorra redução da carga de veículos no retorno da Avenida Papa João XXIII e da rua Francisco Brochado da Rocha.