Baleia encalhada morre na praia do Cassino, em Rio Grande

Morreu nesta terça-feira uma baleia que estava encalhada na praia do Cassino, em Rio Grande, na região Sul do Estado. Na segunda-feira, a equipe do Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal de Rio Grande (CRAM-FURG) foi comunicada que havia uma baleia viva, próximo aos Molhes da Barra. Trata-se de uma espécie cachalote juvenil, fêmea, com cerca de seis metros de comprimento.

De imediato se iniciou a mobilização para o atendimento do animal e a comunicação das instituições parceiras que auxiliaram para o retorno do animal ao mar. De acordo com a equipe, o animal apresentava lesões próximo da nadadeira caudal, devido a petrechos de pesca presos ao corpo.

Após duas tentativas, foi possível que a baleia retornasse ao mar. Porém, nesta terça-feira, ela encalhou novamente, desta vez morta. A coordenadora do CRAM/ Furg, Paula Canabarro, acredita que o óbito tenha ocorrido em função das lesões. “Não é comum uma baleia aparecer na praia e encalhar nesta época do ano. O animal foi retirado da praia e levado para a necrópsia”, relatou.

A ossada da baleia deverá ficar exposta no Museu Oceanográfico.