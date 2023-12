Banco de perucas móvel da ONG Cabelegria chega a Porto Alegre

publicidade

O banco de Perucas Móvel da ONG Cabelegria chegou a Porto Alegre. Nesta segunda-feira, o caminhão cor-de-rosa ficou estacionado no Hospital São Lucas da PUCRS. A ação no hospital realizou o sonho de 12 mulheres que receberam suas perucas. Na ocasião também foram doadas cinco mechas de cabelos. Na quarta-feira, o banco estará no Hospital Nossa Senhora da Conceição, das 8h até as 15h. O objetivo é ampliar a quantidade de atendimentos a pacientes oncológicos por meio da doação de perucas.

Este veículo itinerante não apenas fornece perucas, mas também é equipado com um camarim e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. A iniciativa tem percorrido várias cidades do país, desempenhando um papel fundamental na promoção de doações de perucas e realizando oficinas para pacientes.

Claudia Lima da Silva vai até o Hospital da Hospital São Lucas da PUCRS toda a semana. Ela começou o tratamento quimioterápico em setembro e, desde então, tem lidado com a queda de cabelo. Ela adorou a ideia de ter uma peruca e não pensou duas vezes em fazer o cadastro e escolher um modelo parecido com o que usava antes do início do tratamento.

Ao experimentar a segunda peruca oferecida pela Cabelegria, Claudia expressou a diferença que essa ação fez em sua autoestima e planejou fazer uma surpresa para o namorado e filhas com a sua aparência renovada. Ela foi até o hospital com o seu sobrinho, que também aprovou o resultado da nova peruca.

“Não foi difícil escolher, essa aqui é a segunda que eu experimentei. Só vou dar uma arrumadinha, cortar um pouco as pontas e dar uma escurecidinha”, contou.

A cabeleireira Joice Cunha é a responsável por também realizar cortes e adaptações para garantir um ajuste perfeito. Ela explicou que a ação começou no dia 26 de novembro e passou por cidades como Curitiba e Santa Catarina. E expressou a emoção de participar do processo de escolha das perucas para as mulheres enfrentando o diagnóstico de câncer, ressaltando a importância de selecionar perucas que se assemelhem o máximo possível ao cabelo original para restaurar a autoestima das pacientes.

O coordenador do serviço de pastoral do Hospital São Lucas da PUCRS, Valmir Pires, destacou a importância da parceria com a ONG Cabelegria, ressaltando o impacto positivo que esse apoio traz para as pacientes em tratamento oncológico.

Pires lembrou que a pastoral possui um projeto de empréstimo de perucas para as pacientes por até 90 dias e que a chegada da ONG para realizar doações de perucas complementa o cuidado oferecido pela instituição. O coordenador também expressou gratidão ao ver o sorriso das mulheres ao encontrarem perucas semelhantes aos seus cabelos naturais. E ressaltou como isso contribui para elevar a autoestima das pacientes, tornando-se um impulso significativo em suas jornadas de recuperação.

“A parceria com a ONG reforça o compromisso mútuo em fornecer suporte humano e cuidado às mulheres em um momento tão sensível de suas vidas”, ressaltou.