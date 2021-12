Banco do Vestuário confecciona bonecos de neve para crianças hospitalizadas em Caxias

publicidade

O Banco do Vestuário de Caxias do Sul confeccionou 110 bonecos de neve de tecido que serão entregues para crianças hospitalizadas na semana do Natal. A ação tem como objetivo levar carinho e alegria para os pequenos e reuniu um grupo de nove voluntários, que trabalharam nas peças ao longo do mês de novembro, durante a Oficina de Natal promovida pelo Banco.

Marta Weber Lima, 59 anos, uma das voluntárias, destacou o cuidado do grupo com o acabamento das peças para tornar cada uma especial para quem recebê-las. “Foram vários bonecos, mas tomamos o cuidado de fazer cada um com bastante carinho e atenção, com todos os detalhes bem feitos. Cada criança vai receber apenas um boneco e o boneco que ela receber precisa ser único, especial”, destacou. Essa foi a terceira grande oficina desenvolvida pelo Banco em 2021. Também foram realizadas ações voluntárias alusivas ao Agosto Dourado, campanha de incentivo à amamentação, e ao Dia das Crianças.

O Banco do Vestuário, que é mantido pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego (SDETE), oferece diversos cursos de formação em costura para permitir que as pessoas encontrem uma nova profissão e uma nova forma de geração de renda. Todas as capacitações são gratuitas e disponíveis para o público maior de 18 anos. A abertura de inscrições para novas turmas é informada no site da prefeitura. O Banco do Vestuário fica localizado na rua Francisco Camatti, 792, no bairro Madureira.

