Barreiras de conscientização são realizadas em Novo Hamburgo

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos da Covid-19, além de salientar que medidas simples, como o uso da máscara, podem auxiliar contra a disseminação do vírus, a Secretaria Municipal de Saúde de Novo Hamburgo está realizando barreiras pela cidade. A ação teve início às 9h desta quarta e se estende até as 15h em três pontos distintos.

Na região central, a abordagem dos motoristas ocorre na esquina da rua Lima e Silva com a avenida Pedro Adams Filho, próximo ao Receptivo Turístico, na praça do Imigrante. Já no bairro Canudos, a atividade é feita entre as ruas Ícaro e Oscar Horn, e no bairro Santo Afonso, a blitz está na avenida Pedro Adams Filho esquina com a rua Lima.

"Achei importante essa atividade. Aproveitei para medir minha febre e pegar uma máscara, que passou a ser indispensável", disse o morador Rogério Vidal, que passou pela ação no bairro Santo Afonso. Com o auxílio da Guarda Municipal, que monitora o trânsito, os agentes de Saúde distribuem os itens de proteção junto com panfletos que contém orientações sobre o contágio do novo coronavírus, sintomas e prevenção da doença. Além disso, a temperatura corporal dos motoristas e pedestres que passarem pelo local também é aferida.