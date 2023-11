Base de apoio é montada na BR 290, em Porto Alegre, para acolher famílias desabrigadas

publicidade

Uma estrutura foi montada na BR 290 para apoio às famílias que estão acampadas na Ilha Grande dos Marinheiros. No local tamgém foi instalado banheiros químicos. A ação teve ajuda do Exército e apoio da Guarda Municipal. De acordo com a Defesa Civil de Porto Alegre, 1.830 moradores já foram resgatados das cinco ilhas atingidas pelos alagamentos, até a manhã desta quarta-feira.

Mais de 190 pessoas estão distribuídas nos três abrigos provisórios da Prefeitura, além do Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), no 9º Batalhão da Polícia Militar e na Casa do Gaúcho.

“Sem dúvida alguma, o bairro Arquipélago foi a região mais atingida da cidade, nós temos também problemas na região Sul e Extremo Sul. Mais de 1,8 mil pessoas foram resgatadas pelas forças de segurança, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Exército, que tem uma grande mobilização de colocar em segurança essa população das Ilhas”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, Coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.

A estrutura deve permanecer instalada por tempo indefinido, segundo a subprefeita da região das Ilhas, Patrícia Salcedo. “Tem um centro de atendimento da prefeitura em cada ilha (Ilha do Pavão, Ilha Grande dos Marinheiros, Ilha das Flores e na Ilha da Pintada). As pessoas têm o direito de permanecerem assim, então montamos essas bases descentralizadas, uma em cada ilha, para tentar dar maior atenção e um pouco de conforto e dignidade para as pessoas”, detalhou Patrícia.

Além das equipes dentro das ilhas, os agentes da Defesa Civil permanecem realizando busca ativa em toda a cidade para verificar se em algum local há pessoas necessitando resgate.

Alagamento atingiu sede do Grêmio Náutico União

O alagamento também atingiu a sede do Grêmio Náutico União que está localizada na ilha do Pavão. O local está interditado desde segunda-feira sem previsão de reabertura.

Durante reunião no Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA) para reforçar as ações, o prefeito Sebastião Melo fez um apelo para que as pessoas doem, preferencialmente, água, kits de higiene e de limpeza, além de alimentos não perecíveis.

Os donativos podem ser entregues em dois pontos: no Centro Administrativo Municipal, na rua Gen. João Manoel, 157, no Centro Histórico; e no Shopping Total - loja 1019 - Espaço Solidário, na avenida Cristóvão Colombo, 545, bairro Floresta.