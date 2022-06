Bazar em prol de enfermarias do SUS em Pelotas começa nesta quarta

publicidade

O bazar filantrópico do Grupo de Apoio da Beneficência Portuguesa realizará ação beneficente nesta quarta-feira, das 10h às 17h30, na loja 22 da Galeria Malcon, no Centro de Pelotas. Assim como acontece nas demais ações do grupo, 100% da arrecadação será destinada a obras de melhoria e à compra de equipamentos das enfermarias do Sistema Único de Saúde (SUS), do Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência, situado no município.

Até sábado, o espaço temporário irá oferecer objetos e acessórios vintage. A entrada é franca e os preços dos itens variam, a partir de R$ 5. Serão oferecidos itens novos, seminovos e usados em excelentes condições e higienizados. Dentre eles, estão utensílios domésticos, conjunto de louças, artigos de decoração, brinquedos, eletrônicos, antiguidades, acessórios de moda, além de bijuterias, bolsas e calçados. “Será uma grande oportunidade de comprar muita coisa boa a preços sem comparação”, explica Claudia Azambuja, coordenadora do Grupo de Apoio. Segundo ela, o bazar também contará com peças raras, ótimas para colecionadores.

A equipe de voluntárias costuma realizar dois bazares anualmente, e esse será o primeiro deles. A iniciativa marca o retorno das atividades, suspensas há mais de dois anos, em função da pandemia.

