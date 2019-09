Beneficiários de programa habitacional recebem orientações em Novo Hamburgo

publicidade

Um passo importante para a vida de 300 famílias foi dado na noite dessa quarta-feira em Novo Hamburgo com a primeira reunião com os beneficiários do Residencial Salgado Filho, no bairro Canudos. O encontro ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Marta Wartenberg e, de acordo como o diretor de Projetos Técnicos da Seduh, Martin Wagner, neste primeiro encontro, os beneficiários receberam uma série de orientações e reforço de esclarecimentos como os critérios de participação nos programas habitacionais e seus deveres, sobre a rede de serviços e ainda noções básicas de organização condominial.

A entrega das chaves das moradias deve ocorrer a partir do mês de outubro. O residencial, que abrange um total de quinze torres com vinte apartamentos cada, totaliza 300 apartamentos de dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

As unidade habitacionais foram construídas através do Programa Minha Casa, Minha Vida, em uma área da rua Evaldo Luiz de Souza, no Loteamento Morada dos Eucaliptos, com investimentos de R$ 24,6 milhões, provenientes do Fundo de Arrecadamento Residencial (FAR), por intermédio da Caixa Econômica Federal. O sorteio das famílias contempladas ocorreu em março deste ano e mais reuniões devem ocorrer antes da mudança definitiva para o residencial.