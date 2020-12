Bento Gonçalves suspende cirurgias eletivas e busca habilitar cinco leitos de UTI

publicidade

O Gabinete de ação contra o coronavírus de Bento Gonçalves se reuniu, nessa segunda-feira, com o objetivo de tratar sobre ações para conter a disseminação do vírus e aumentar a capacidade de atendimento.

Ficou definido que serão suspensas as cirurgias eletivas, aumentando assim leitos vagos para atendimento de pacientes acometidos pela Covid-19. Também está sendo trabalhado junto ao governo do Estado a ampliação de leitos de UTI com a abertura emergencial de cinco leitos junto ao Complexo Hospitalar de Saúde, no Botafogo.

"Precisamos aumentar nossa capacidade de atendimento para receber estes pacientes. É preciso que entendam, que temos pacientes acidentados, com comorbidades, e os que chegam em estado crítico pela Covid-19. Temos que diminuir a circulação desnecessária nas ruas, fazer com que o vírus circule menos e assim, possamos cuidar da população", destaca o coordenador Médico da Secretaria Municipal da Saúde, Marco Antônio Ebert.

O grupo também irá ampliar as ações de conscientização com blitzes. "É um momento que precisamos da união de todos para que possamos barrar a disseminação do vírus. Em paralelo, trabalhamos a habilitação de cinco novos leitos no nosso Complexo Hospitalar. É preciso que todos sigam com as regras de prevenção, uso de máscara, álcool gel", salienta o prefeito Guilherme Pasin.

O município tem atualmente 6.327 casos confirmados da doença, sendo 446 ativos e 129 óbitos. A capacidade de UTI está em 93,3%, com 42 dos 45 leitos de UTI ocupados.

