Bento Gonçalves vai intensificar a fiscalização do transporte clandestino

A prefeitura de Bento Gonçalves pretende intensificar fiscalização sobre o transporte clandestino na cidade. A Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana (SEGIMU), esteve reunida com motoristas de aplicativo, representante dos taxistas e também com o Departamento Municipal de Trânsito (DMT), para tratar sobre a importância do trabalho de fiscalização.

O objetivo é diminuir o número de motoristas considerados clandestinos, ou seja, que não são vinculados a aplicativos, nem a taxistas, e trabalham de forma irregular. Há denúncias de que motoristas de outros municípios da região têm vindo atuar em Bento Gonçalves, principalmente à noite.

O secretário de Mobilidade Urbana, Marcos Barbosa, projeta para breve, um trabalho intensivo de fiscalização. “Vamos planejar e organizar uma forma de realizar essa fiscalização permanente, com o objetivo de evitar o transporte irregular, e assegurar que os motoristas regularizados não sejam prejudicados por quem está atuando sem cadastro”.

