Bloqueios estão previstos para a BR 116 nesta quarta em São Leopoldo

Os motoristas que trafegam pela BR 116, no trecho do Vale do Sinos, devem estar atentos aos bloqueios previstos para esta quarta e quinta-feira. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), estão programadas interrupções do tráfego durante a noite, na altura do km 246, em São Leopoldo.

As intervenções acontecem das 22h às 5h para a instalação de um contador de tráfego. O local estará devidamente sinalizado e, em caso de chuva, os serviços serão reagendados.